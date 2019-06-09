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Tehdit mektubu sonrası dikkat çeken görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği tehdit dolu mektup gündeme bomba gibi düşen ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu gönderdikten bir gün sonra Pentagon'da Yunan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştüğü ortaya çıktı. Onuruna özel tören düzenlenen Yunan Bakan, Türkiye'yi Amerikalı yetkililere şikâyet etti.

Tehdit mektubu sonrası dikkat çeken görüşme

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ı  7 Haziran'da Virginia'daki Pentagon binasında ziyaret etti.

Yunan Savunma Bakanı'nın onuruna Pentagon'da tören düzenlendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Apostolakis'in ziyareti sırasında ABD Savunma Bakan Vekili, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerinden dolayı duyduğu endişeyi paylaştı.

Ziyareti sırasında Apostolakis, Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaptığı sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı Amerikalı yetkililerle paylaştı. Yunan Savunma Bakanı Türkiye'nin faaliyetlerini Meis Adası etrafı ve Ege'ye yaymasından çekindiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan  ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşen Apostolakis bölgedeki ABD askeri varlığının artmasını talep etti. Yunan Savunma Bakanı, ABD askeri varlığının gerektiği gibi tüm Yunan üslerine erişimlerini sağlayarak durumu istikrara kavuşturmalarını istedi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Yunan Bakan'a Türkiye'nin faaliyetlerini kastederek tehlikeli ve profesyonel olmayan eylemlerin" ABD'nin operasyonlarını caydırmayacağını söyledi.

Amerikalı Bakan Vekili, ABD'nin Akdeniz'deki güvenliği güçlendirme çabalarına verdiği destek için Yunanistan'a teşekkür etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar
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