Tahliye olduktan sonra yeniden tutuklanan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı. Semra Kuytul'un Twitter'da paylaştığı tehdit mesajları nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Tahliye olduktan sonra yeniden tutuklanan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı.Alparslan Kuytul'un tahliye olduktan sonra tekrar tutuklanmasından 1 gün sonra eşi Semra Kuytul sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle evinin önünde gözaltına alındı.Semra Kuytul'un Adana Emniyeti tarafından evininin önünde gözaltına alındığı bildirildi.Semra Kuytul 1980 yılında Sakarya’nın Kaynarca köyünde dünyaya geldi. Aslen Adanalı olup ilköğrenimini Adana Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda tamamladı. Semra Kuytul 2002 yılının Haziran ayında Alparslan Kuytul ile evlendi. 5 çocuk annesidir.