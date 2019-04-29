Türkiye, sahadaki güvenlik tehditlerinin yükselmesine karşı askeri hazırlık seviyesini artırdı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Ordusu'nun tehditlere karşı imkan ve kabiliyetini güçlendirmek için yapılacak tatbikatların takvimini açıkladı. Başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere Mayıs ayı içinde 4 farklı tatbikat yapılacak. Amerika'nın S-400 baskısına rağmen füzelerin alımı konusundaki kararlılık da sürüyor.

Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Suriye'nin kuzeyi… Türkiye, dört bir yandan artan güvenlik tehditlerine karşı askeri hazırlık seviyesini yükseltti.



Milli Savunma Bakanlığı, Türk ordusunun tehditlere karşı imkan ve kabiliyetini güçlendirmek için yapılacak tatbikatların takvimini açıkladı. Mayıs ayı içinde 4 farklı tatbikat olacak. Bunlardan ilki Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı adıyla ana vatanı çevreleyen denizde de 13-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Diğer tatbikatlar da büyük önem taşıyor.



Türk Donanmasının faaliyetleri yaygınlaştırılırken diğer yandan Doğu Akdeniz'deki Atlantik cephesinin oluşturduğu ittifakın adımları da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip ediyor.



Türk ordusunun Suriye'deki tehditlere karşı da önlemleri artarak devam ediyor. PKK/PYD'ye karşı olası harekat için hazırlıklar tamamlandı.



Ayrıca Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında Suriye sahasında Rusya ile birlikte hareket etme iradesi sürüyor.



Türkiye hava sahasının güvenliği konusunda da adımlar atıyor. Amerika'nın S-400'lerden vazgeçirmek için yaptığı baskıya karşı güvenlik kaynakları füzelerin alımı noktasındaki kararlılığı teyit etti. S-400'lerin Haziran-Temmuz ayı gibi Türkiye'ye transferinin başlayacağının altı bir kez daha çizildi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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