Tehditlere karşı ortak duruş: Bakan Ersoy, İsrailli bakanın hedef aldığı Görkem Sevindik ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınan sanatçı Görkem Sevindik'i İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kabul etti.

İstanbul AKM'de gerçekleşen bu buluşma, bir nezaket görüşmesinin ötesine geçerek uluslararası kamuoyuna verilen net bir mesaj niteliği taşıdı. Görüşme sırasında, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür tehditkâr yaklaşımların sadece bireyleri değil, evrensel değerleri de doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Bakan Ersoy, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini belirtti.

ZULME KARŞI DURMAK BİR TERCİH DEĞİL SORUMLULUK

Masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağının altı çizilen kabulde, hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğu kaydedildi. Ersoy, sanatçı Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çekerek, sanatın yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal sorumluluk alanı olduğunu hatırlattı. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmenin bir insanlık görevi olduğu belirtildi.

Kültür-sanat dünyasının evrensel değerler karşısında üstlendiği rolün bir kez daha gözler önüne serildiği görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şu açıklamayı yaptı: "Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."