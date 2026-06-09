Tek imzayla 2 bin işçi işsiz kaldı: Madenciler ayağa kalktı! Soma'da neler oluyor?

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin işçinin iş sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu. İşletmeyi işleten Yeni Anadolu Madencilik AŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yapılan rödövans sözleşmesinin tasfiye edilmesi nedeniyle faaliyetlerin 9 Temmuz 2026 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

Şirket tarafından çalışanlara yapılan fesih bildiriminde, işletmenin tamamen kapatılacağı, faaliyetlerin ekonomik, hukuki ve fiili zorunluluklar nedeniyle durdurulacağı belirtildi. Açıklamada, iş sözleşmelerinin 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde sona erdirileceği, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacakların yasal süreçler kapsamında ödeneceği ifade edildi.

SENDİKADAN İHALE İDDİASI VE ÇOK SERT TEPKİ

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, karara sert tepki gösterdi.

Aksu, TKİ'nin büyük hissedarı olduğu Yeni Anadolu AŞ'ye ait Soma Işıklar Maden Ocağı'nda, rödövans sözleşmesinin iptalinin gerekçe gösterilerek yüzlerce madencinin işsiz bırakıldığını söyledi. Aksu, yaşananları eleştirerek bu durumun aylar önceden belli olduğunu, şirketin rödövans şartlarını kullanarak maden sahasını ihale edilmek için hazır hale getirdiği ifade etti. Başaran Aksu işçilerin hakları için sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Şirket açıklamasında ise işten çıkarma sürecinin mevzuata uygun şekilde yürütüleceği, çalışanların haklarının korunacağı ve fesihlerin ardından gönüllülük esasına dayalı arabuluculuk görüşmeleri yapılacağı iddia edildi.

Kaynak: Odatv