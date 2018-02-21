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Tek isteği Afrin'e gitmek

Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldırım, önce El Bab, ardından Afrin operasyonunda görev aldı. Yaralandığı için baba ocağında dinlenen uzman çavuş, hergün arkadaşlarıyla konuşuyor. Ama bu ona yetmiyor, şimdi tek isteği, iyileşip tekrar Afrin'e gitmek.

Tek isteği Afrin'e gitmek
Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Afrin için görevlendirildi, giren ilk ekip içindeydi. 

Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldırım, PKK'ya ağır kayıplar verdiren operasyonlara katıldı. Yaralanınca tedavisinin ardından dinlemesi için evine, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine gönderildi.

El Bab operasyonunda da görev almıştı. Evinde dinleniyor ancak hergün arkadaşlarıyla konuşup, bilgi alıyor.

Tek isteği tektat silah arkadaşlarının yanına gitmek.

Baba Nihat Yıldırım da oğluyla gurur duyuyor.


ulusal.com.tr
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