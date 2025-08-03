Tek tip kıyafet kararına velilerden tam destek

Milli Eğitim Bakanlığı, aldığı yeni kararla okullarda serbest kıyafet uygulamasını kaldırarak tek tip forma uygulamasını yeniden başlattı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak kararla, öğrenciler belirlenen kıyafetleri giymekle yükümlü olacak.

Bakanlık, yeni uygulamayla okul kıyafetlerinin ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olmasını hedefliyor. Yeni düzenleme kapsamında:

Okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak.

Yönlendirmelerde bulunmaları da yasaklandı.

Formalar üzerinde rozet, arma gibi simgeler kullanılmayacak.

Belirlenen kıyafetler en az 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek.

NTV'de yer alan habere göre, veliler kararın açıklanmasının ardından CİMER'e mesajlar göndererek memnuniyetlerini dile getirdi. Velilerin, hem ekonomik hem de disiplin açısından uygulamayı destekledikleri öğrenildi. CİMER'e yapılan aramalarda da benzer şekilde kararın olumlu karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

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