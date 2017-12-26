Terör ve darbe sanıklarına uygulanması planlanan tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Hükümet kanadı konuyla ilgili "Milletimizin isteği buydu" derken, Vatan Partisi lideri, uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu söyledi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan tek tip kıyafet düzenlemesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.



Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uygulama için "milletin isteği" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da düzenlemenin büyük ölçüde milletin isteğine bağlı olarak yapıldığını belirtti.



Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise kararın hukuka aykırı olduğu görüşünde.



Perinçek yaptığı açıklamada gerekli denetimler yapıldığı takdirde böyle bir uygulamaya gerek duyulmayacağını ifade etti.



ulusal.com.tr