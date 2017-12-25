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Tek tip kıyafet yürürlüğe girdi

Terör ve darbe sanıklarına uygulanması planlanan tek tip kıyafet uygulamasına tepki gecikmedi. Muhalefet uygulamanın terör örgütlerine propaganda alanı sağlayacağı görüşünde hükümet ise uygulamanın ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yapıldığını vurguluyor.

Tek tip kıyafet yürürlüğe girdi

Kanun hükmünde kararnamelerle yürürlüğe giren tek tip kıyafet uygulamasına muhalefetten tepki gecikmedi.

Uygulama kapsamında terör ve darbeden hükümlü ve tutuklu sanıklara badem kurusu renginde tulumlar giydirilecek.

Hukukçular uygulamayı terör örgütlerinin istediğini öne sürdü. Açıklamayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptı.

Bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı Avukat Ceyhan Mumcu’dan geldi.

Hükümet ise uygulamanın talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde yapıldığını savundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #terör #hükümet #tek tip kıyafet
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