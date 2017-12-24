Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamasıyla Ağustos ayında başlamıştı tartışmalar. Hükümlülerin tek tip kıyafet giymesini istemişti Erdoğan. Muhalefet “Düzenleme FETÖ’ye hizmet eder” çıkışı yapmıştı.
Düzenlemenin kararname ile çıkacağı Ağustos ayında açıklanmıştı. Beklenen kararname 24 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. 695 sayılı kararnameye göre, hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giydirilerek götürülecek.
Kıyafet düzenlemesi yalnızca Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığında hüküm giyen ve tutuklananlar için uygulanacak.
695 sayılı kararnamede ihraç edilen ve kapatılan kurumlar da yer aldı. Buna göre 2 bin 766 personel kamudan 637 personel TSK’dan, 341 kişi Diyanet’ten ihraç edildi.
111 kişi görevine iade edilirken, aralarında Şeker Kurumu’nun da yer aldığı 17 kurum kapatıldı.
Kararname ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi de kuruldu. Şrketin görevleri arasında askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak ve tesisler inşa etmek var.
ulusal.com.tr
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