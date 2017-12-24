695 sayılı kararname ile ise yine kamuoyunda tartışmalara neden olan tek tip kıyafet uygulaması getirildi. Buna göre; Hükümlü ve tutuklular, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulumla götürülecek. Kararname ile ayrıca 2 bin 766 personel kamudan, 637 personel TSK’dan ihraç edildi, 17 kurum da kapatıldı.

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