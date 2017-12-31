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Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adamın kafasına sıkıp öldürdüler!

Maltepe’de tekerlekli sandalyede mahkum evsiz yaşlı adam silahlı saldırıya uğradı. Yaşlı adamı kafasından vuran saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırganın çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adamın kafasına sıkıp öldürdüler!

Maltepe Sahil Yolu'ndaki İstasyon Durağı'nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.  Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 

PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ
 
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerinde ki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü. 


 
KAFASINA SIKILAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ
 
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 
ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI VAR!
 
Polis saldırgan  Osman G'yı yakaladı.  Şüphelinin üzerinde olayda  kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.    Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden  geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. 

Etiketler; #istanbul #dehşet #Maltepe Sahil Yolu
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