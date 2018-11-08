FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

ekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ihraç edilen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Ateş ile Antalya'daki soruşturma kapsamında aranan M.B.D yakalandı.



Örgütle irtibatlı olduğu ve Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli Murat Ateş tutuklandı, M.B.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.