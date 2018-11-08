o hatta son aşamaya gelindi
o hatta son aşamaya gelindi
Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişme
Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişme
O ailelere ödeme yapılacak
O ailelere ödeme yapılacak
Bu hafta vizyona girecek filmler
Bu hafta vizyona girecek filmler

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

ekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ihraç edilen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Ateş ile Antalya'daki soruşturma kapsamında aranan M.B.D yakalandı.

Örgütle irtibatlı olduğu ve Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Murat Ateş tutuklandı, M.B.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Tekirdağ #operasyon #gözaltı #tutuklama #adli kontrol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.