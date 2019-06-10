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Tekirdağ'daki tren kazası soruşturmasında tepki çeken iddianame

Tekirdağ'da geçen sene meydana gelen tren kazası davasında üst düzey yöneticilerin soruşturma kapsamına alınmadı. Bu durum tepkilere neden oldu. Kazada yakınlarını kaybeden aileler takipsizlik kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

Tekirdağ'daki tren kazası soruşturmasında tepki çeken iddianame

Tekirdağ'daki tren kazası soruşturmasında tepki çeken bir iddianame hazırlandı.

Çorlu'da 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. İşte bu olayın ilk duruşması 3 Temmuz'da Çorlu Adliyesinde yapılacak.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede siyasetçiler, bürokratlar ve üst düzey demir yolu yöneticileri hakkında soruşturmaya yer verilmemiş, asli kusurlu olarak 4 şüpheli yer aldı.

Kazada yakınlarını kaybeden aileler takipsizlik kararına tepki gösterdi.

Lüleburgaz Kongre Meydanında düzenledikleri basın açıklamasıyla tepkilerini dile getiren ailelere göre Ulaştırma bakanlığından Devlet Demiryolları bürokratlarına kadar birçok kişinin kazada sorumluluğu var.

Aileler takipsizlik kararını 12 Temmuz Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ
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