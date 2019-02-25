Tekirdağ ve İstanbul Silivri kıyılarında deniz çekilmesinin anlamının ne olduğu sorusunun Profesör Doktor Doğan Perinçek yanıtladı. Perinçek, deniz çekilmesinin depremle ilgisinin olmadığını belirtti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, Tekirdağ ve İstanbul'un Silivri ilçesi kıyılarında denizin çekilmesinin anlamını açıkladı.



Doğan Perinçek'in açıklamasına göre, deniz çekilmesinin depremle ilgisi yok.



Perinçek, benzer çekilmelerin gel-git olayı etkisinde yerel çekilmeler olduğunu söyledi.



Açık denizlerde olan gel-git olayının Türkiye'de de yılda birkaç kez deniz çekilmesi şeklinde olduğunu açıklayan Prof. Dr. Doğan Perinçek, merak edecek bir durum olmadığını belirtti.



ulusal.com.tr