banner1002
Trump'tan 'Kuzey Kore' çıkışı: Büyük bir güç olabilir
Trump'tan 'Kuzey Kore' çıkışı: Büyük bir güç olabilir
YHT kablolarını çalan zanlı yakalandı
YHT kablolarını çalan zanlı yakalandı
İlker Yücel vatandaşlarla buluştu
İlker Yücel vatandaşlarla buluştu
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Tekirdağ ve İstanbul Silivri'de deniz çekilmesinin depremle ilgilsi var mı? Prof. Dr. Doğan Perinçek yanıtladı

Tekirdağ ve İstanbul Silivri kıyılarında deniz çekilmesinin anlamının ne olduğu sorusunun Profesör Doktor Doğan Perinçek yanıtladı. Perinçek, deniz çekilmesinin depremle ilgisinin olmadığını belirtti

Tekirdağ ve İstanbul Silivri'de deniz çekilmesinin depremle ilgilsi var mı? Prof. Dr. Doğan Perinçek yanıtladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, Tekirdağ ve İstanbul'un Silivri ilçesi kıyılarında denizin çekilmesinin anlamını açıkladı.

Doğan Perinçek'in açıklamasına göre, deniz çekilmesinin depremle ilgisi yok.

Perinçek, benzer çekilmelerin gel-git olayı etkisinde yerel çekilmeler olduğunu söyledi.

Açık denizlerde olan gel-git olayının Türkiye'de de yılda birkaç kez deniz çekilmesi şeklinde olduğunu açıklayan Prof. Dr. Doğan Perinçek, merak edecek bir durum olmadığını belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ #istanbul #silivri #deniz suyu çekilmesi #deprem
İlişkili Haberler
Son dakika Tekirdağ haberleri... Deniz suyu 30 metre çekildi
Son dakika Tekirdağ haberleri... Deniz suyu 30 metre çekildi
Marmaraereğlisi ilçesinde sahilde denizin yaklaşık 30 metre çekildiği gözlendi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.