Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 91 milyon lira ceza: Denetimler sıkılaşıyor

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2024 yılında çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sıkı denetimler gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, çevre kirliliğini önlemek amacıyla toplam 1499 denetim yapıldı. Bu denetimler; ani, şikayete dayalı ve planlı olmak üzere mesai saatleri içinde ve dışında devam etti.

Yapılan denetimlerde hava, su ve diğer çevresel kirlilik unsurlarını içeren incelemeler sonucunda 211 tesise toplam 91 milyon 844 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, çevreyi kirlettiği tespit edilen 42 tesisin faaliyetleri durdurularak çevre kanununa uygun olmayan işletmelere karşı ciddi yaptırımlar hayata geçirildi.

DENETİMLER 2025'TE DE SÜRECEK

İl Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların 2025 yılında da kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Çevreyi kirleten işletmelerin tespit edilmesi halinde idari yaptırımların hız kesmeden uygulanacağı vurgulandı.