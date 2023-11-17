Tekirdağ’da Kaçak Alkol: 278 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan aramada...
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 278 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde bir şahsın aracında ve adresinde yapılan aramada 278 litre kaçak alkol (rakı) ve ekipmanı ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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