Teklif Meclis'e sunuldu: O mesleklere yeşil pasaport geliyor!

Yurt dışı seyahatlerde yaşadıkları vize sorunlarıyla sık sık gündeme gelen serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport hakkı tanınması için Meclis’e yeni bir kanun teklifi sunuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Teklif Meclis'e sunuldu: O mesleklere yeşil pasaport geliyor!
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İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan yasa teklifi, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesini öngörüyor. Söz konusu teklif, ilk olarak İçişleri Komisyonu’na gönderildi ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre teklifin temel amacı, bu meslek gruplarının yurt dışı görevlerini daha etkin yerine getirmelerini sağlamak. Mali müşavirler ve muhasebeciler denetim, vergi beyanı, mali raporlama gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve bu görevler gereği sıklıkla yurt dışına çıkmaları gerekiyor.

Ancak mevcut durumda, birçok ülkenin uyguladığı vize zorunluluğu bu seyahatleri zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yeşil pasaport ile bu süreçlerin kolaylaşması, iş verimliliğini artıracak.

10 YIL KIDEM ŞARTI VAR

Kanun teklifine göre yeşil pasaport hakkı, yalnızca meslekte en az 10 yıl kıdeme sahip olan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere verilecek.

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