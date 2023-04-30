Teknofest İstanbul'un en yeni görüntüleri

TEKNOFEST' İstanbul, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği festivalde Türk savunma sanayisinin dev projeleri de, ziyaretçileri ile buluşuyor. Teknofest İstanbul'dan en yeni özel görüntüler görenleri şaşırtıyor.

Teknofest İstanbul'un özel görüntüleri bu şekilde: