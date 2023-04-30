Teknofest İstanbul'un en yeni görüntüleri
TEKNOFEST' İstanbul, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği festivalde Türk savunma sanayisinin dev projeleri de, ziyaretçileri ile buluşuyor. Teknofest İstanbul'dan en yeni özel görüntüler görenleri şaşırtıyor. İşte o görüntüler.
# gündem
TEKNOFEST' İstanbul, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği festivalde Türk savunma sanayisinin dev projeleri de, ziyaretçileri ile buluşuyor. Teknofest İstanbul'dan en yeni özel görüntüler görenleri şaşırtıyor.
Teknofest İstanbul'un özel görüntüleri bu şekilde:
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.
Festival kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023'te 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştıklarını bildirdi.