Mehmeçiğin, dünya ordularının hiç birinde olmayan gizli bir gücü var. O da aziz Türk milletinin sonsuz sevgisi... Afrin operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Ünal Kurşun "Halkımızın desteği sayesinde görevimizi azimle yürütüyoruz" diyor. Kahraman asker cepheye döneceği günü dört gözle bekliyor.





Doktorlar, Piyade Uzman Çavuş Ünal Kurşun'a 1 ay iyileşme süreci verdi. Ama bu süre ona uzun geliyor, çünkü cepheye gitmek için gün sayıyor.



Füze saldırısında yaralanan Kurşun, daha önce de önemli görevlerde yer almıştı.



Türk milletinin alkışlarla uğurladığı, kurban kestiği Mehmetçik bu sevgiyle büyük morak buluyor.



Baba Selahattin Kurşun "gerekirse ben giderim" diyor.





ulusal.com.tr Yaralandı ama yüzü gülüyor. Afrin operasyonunda yaralandı. Şimdi Çorum'daki babaocağında istirahat ediyor.Doktorlar, Piyade Uzman Çavuş Ünal Kurşun'a 1 ay iyileşme süreci verdi. Ama bu süre ona uzun geliyor, çünkü cepheye gitmek için gün sayıyor.Füze saldırısında yaralanan Kurşun, daha önce de önemli görevlerde yer almıştı.Türk milletinin alkışlarla uğurladığı, kurban kestiği Mehmetçik bu sevgiyle büyük morak buluyor.Baba Selahattin Kurşun "gerekirse ben giderim" diyor.