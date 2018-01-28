Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafında yar alan, Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindeki sınır kapısı binasına, terör örgütü PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı.Kaynak: AA
Akçakale'nin karşı tarafında yer alan binaya, PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları asıldı.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'ın gümrük binasına asılan bez parçaları, Türkiye'den de görülebiliyor.
Terör örgütü PKK/PYD mensupları, iki gün önce gümrük binasının üstünü temizlemiş, direkte asılı ABD bayrağını indirmişti.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki üst düzey önlemleri devam ediyor.
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