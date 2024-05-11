Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto!

Tel Aviv ve Kudüs’te yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto!
Editör: Metehan Gül

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Yüzlerce kişi, Başkent Tel Aviv'de ve Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önünde hükümet karşıtı protesto düzenleyerek, Netanyahu hükümetini İsrailli esirleri yalnız bırakmakla suçladı.

Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto! - Resim : 1

Protestocuların başkent Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu çıkışlarına kurulan barikatları aşmaya çalışması sonucu polis ile aralarında arbede çıktı. Atlı polisler ve tazyikli su kullanılarak göstericiler dağıtılmaya çalışırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto! - Resim : 2

"ONLARI CANLI İSTİYORUZ"

Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önündeki protestoda ise Netanyahu aleyhine ve İsrailli esirler için "Onları canlı istiyoruz" sloganları atıldı.

Göstericiler, ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Başkan Ünlü'den festival açıklaması: "Marmaris'i festivaller kenti yapacağız"Başkan Ünlü'den festival açıklaması: "Marmaris'i festivaller kenti yapacağız"Gündem
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı!Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# israil # Tel Aviv # Kudüs
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Azerbaycan'da deprem oldu
Azerbaycan'da deprem oldu
Öne Çıkanlar Rusya Ukrayna'ya ait 6 bölgede kontrolü ele geçirdi! Rusya Ukrayna'ya ait 6 bölgede kontrolü ele geçirdi! Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek? Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?