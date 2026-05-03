Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto: "Yıkım ve felaket yönetimi"

Eylemde, 7 Ekim saldırılarındaki güvenlik zafiyetleri için resmi bir soruşturma komisyonu kurulmaması ve Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askerlikten muaf tutulma çabaları protesto edildi. Göstericiler, mevcut yönetimi "yıkım ve felaket yönetimi" olarak nitelendirdi.

7 EKİM İHMALLERİ VE ASKERLİK KRİZİ MASADA

Protestonun ana gündem maddelerini, hükümetin Haredi öğrencilerini orduya çağırmaktan kaçınması ve 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarına yol açan ihmallerin araştırılması talebi oluşturdu. The Times of Israel’de yer alan habere göre, İsrail ordusunun (IDF) ilk kadın generali ve eski bakan Orna Barbivai, meydanda yaptığı konuşmada hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

BARBIVAI: "SAHTEKARLAR HÜKÜMETİ ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

Mevcut kabineyi "sahtekarlar hükümeti" olarak tanımlayan Barbivai, Ultra-Ortodoks toplumunun çıkarlarının, canı pahasına hizmet eden askerlerin önüne konulmasına sert tepki gösterdi. Barbivai konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yasalara uyma zorunluluğu sadece bizler gibi çalışan, vergisini veren ve orduda hizmet edenler için mi geçerli? Bu sanal gerçeklikte, 'askere gitmektense ölmeyi tercih ederim' diyenler, cephede savaşan evlatlarımızdan daha değerli görülüyor."

DIŞ POLİTİKA VE LÜBNAN ELEŞTİRİSİ

Barbivai ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu’nun dış politikasını da hedef aldı. Kuzeydeki İsrail sakinlerinin Hizbullah ateşi altında zor şartlarda yaşadığını hatırlatan Barbivai, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan ateşkesi dayatmasına boyun eğdiğini öne sürerek hükümetin savunma stratejilerini eleştirdi.

Kaynak: Haber Global - Ahmet Yasin Koçal