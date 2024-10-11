Tel Aviv'e İHA saldırısı: Lübnan İsrail'e karşılık veriyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv, Lübnan'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara maruz kalma sürüyor. Bölgede ardı ardına patlama sesleri duyuldu. İsrail, Gazze'deki saldırılarının ardından bu kez Lübnan'a yönelmiş durumda.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tel Aviv'e İHA saldırısı: Lübnan İsrail'e karşılık veriyor
Yayınlanma:

 Lübnan'a hem havadan bombalar yağdıran işgalci güçler, hem de karadan da saldırılar başlatıldı. Lübnan buna karşılık olarak füze ve İHA'larla Tel Aviv'i hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'a gönderdiği son 24 saatteki saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 229'a, yaralı sayısı ise 10 bin 380'e ulaştı. Ayrıca İsrail'in bu süre boyunca Lübnan'a 9 bin 588 saldırı düzenlediği belirtildi.

Yüz Binler Göç Etmek Zorunda Kaldı

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüzbinlerce kişi evlerini terk etti. Güney bölgelerdeki başkent Beyrut ve kuzey bölgelerdeki doğru göç hareketi devam ederken, binlerce Lübnanlının Suriye'ye kaçtığı ifade ediliyor.

İsrail Güneyde Bir Karakolu Vurdu

İsrail güçleri, bugün Lübnan'ın elinde bir karakola saldırdı. Lübnan Ordusu, bu saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıyı kınayarak, "İsrail'in Lübnan'a karşı desteklediği bu ısrarlı suç, bugün topraklarımızı koruyan ve savunan cesur askerlerimizi hedef aldı" ifadesini kullandı.

Berberden suç imparatorluğuna: 54 kişi tutuklandıBerberden suç imparatorluğuna: 54 kişi tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil lübnan filistin
Günün Manşetleri
Lübnan İsrail'e karşılık veriyor
Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı
Discord skandalında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Ulusal Kanal’ın haberi fenomen öğretmeni gündeme taşıdı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu"
Son 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildi
53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu
Çok Okunanlar
Bartın açıklarında şiddetli deprem Bartın açıklarında şiddetli deprem
Gökben Duman gözaltına alındı Gökben Duman gözaltına alındı
Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı
Türkiye-Karadağ maçı canlı izle! Türkiye-Karadağ maçı canlı izle!
Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü