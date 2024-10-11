Tel Aviv'e İHA saldırısı: Lübnan İsrail'e karşılık veriyor

Lübnan'a hem havadan bombalar yağdıran işgalci güçler, hem de karadan da saldırılar başlatıldı. Lübnan buna karşılık olarak füze ve İHA'larla Tel Aviv'i hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'a gönderdiği son 24 saatteki saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 229'a, yaralı sayısı ise 10 bin 380'e ulaştı. Ayrıca İsrail'in bu süre boyunca Lübnan'a 9 bin 588 saldırı düzenlediği belirtildi.

Yüz Binler Göç Etmek Zorunda Kaldı

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüzbinlerce kişi evlerini terk etti. Güney bölgelerdeki başkent Beyrut ve kuzey bölgelerdeki doğru göç hareketi devam ederken, binlerce Lübnanlının Suriye'ye kaçtığı ifade ediliyor.

İsrail Güneyde Bir Karakolu Vurdu

İsrail güçleri, bugün Lübnan'ın elinde bir karakola saldırdı. Lübnan Ordusu, bu saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıyı kınayarak, "İsrail'in Lübnan'a karşı desteklediği bu ısrarlı suç, bugün topraklarımızı koruyan ve savunan cesur askerlerimizi hedef aldı" ifadesini kullandı.