banner999
Prof. Dr. Ramazan Gençay bir haftadır kayıp
Prof. Dr. Ramazan Gençay bir haftadır kayıp
Strazburg saldırganı öldürüldü
Strazburg saldırganı öldürüldü
Mehmet Ali Erbil'le ilgili flaş açıklama
Mehmet Ali Erbil'le ilgili flaş açıklama
TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit
TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit

Tel Rıfat'tan ateş açıldı, Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu

TSK: Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu Afrin'de Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu.

Tel Rıfat'tan ateş açıldı, Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG’li teröristler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu.

Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri de yer aldı.

Şehidimizin adı ve memleketi belli oldu
Açılan ateş sonucu üs bölgesindeki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu.
Şehidin Erzurum nüfusuna kayıtlı ve 2 yıllık evli olduğu belirtildi.

Etiketler; #tsk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.