Telefon hatlarında yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler, telefon ve internet aboneliği başvurularından mevcut hatların denetlenmesine kadar birçok alanda köklü kurallar getiriyor.

YENİ KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ VE NFC DÖNEMİ

Yeni düzenlemeye göre abonelik sözleşmeleri yazılı veya elektronik ortamda kurulabilecek. Sözleşme öncesinde başvuru sahibinin kimliği; elektronik kimlik belgeleri, şifre, yüz doğrulaması veya parmak izi özeti gibi yöntemlerle doğrulanacak. Uzaktan yapılacak başvurularda işlemler mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecek; yüz yüze işlemlerde ise kimlik belgesine ek olarak işleme özgü video görüntüsü alınabilecek.

Yönetmelikte çipli kimlik kartları ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan belgelerle elektronik doğrulama yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması üzerinden NFC kullanılarak da kimlik doğrulama imkânı sağlanacak.

YABANCILAR VE DİPLOMATLAR İÇİN ÖZEL SİSTEM

Elektronik kimlik belgesi bulunmayan yabancıların kimlik doğrulaması Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılacak. Göç İdaresi'nin mobil uygulamasında canlı görüntü ile resmi kayıtlardaki fotoğraf karşılaştırılacak. Elektronik kimlik belgesine sahip yabancılar için ise NFC üzerinden doğrulama yapılabilecek. Diplomatik misyon çalışanları ve aileleri için de Dışişleri Bakanlığı üzerinden doğrulama yöntemi uygulanacak.

KİMLİK DOĞRULAMA KABİLİYETİ OLMAYAN BELGEYE HAT YOK

Yönetmelik, kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan belgelerle yeni abonelik kurulmasını sınırlandırdı. Elektronik doğrulama imkânı bulunmayan kimlik belgeleriyle, belirtilen istisnalar dışında yeni abonelik sözleşmesi yapılamayacak. Ayrıca işletmecilere, BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde aynı kişi adına yeni abonelik kaydı yapmama yükümlülüğü getirildi.

ABONELER ÜÇ AYDA BİR KONTROL EDİLECEK

Yönetmeliğin en dikkat çeken maddesine göre işletmeciler, üç ayda bir tüm abonelerinin aktifliğini kontrol etmekle yükümlü olacak. Gerçek kişi aboneler ile kurumsal abonelerin yetkilileri, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarasıyla doğrulanacak. Kurumsal aboneliklerde tüzel kişiliğin devam edip etmediği de resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilecek.

DOĞRULANAMAYAN HATLAR KADEMELİ OLARAK KAPATILACAK

Kontroller sonucunda aktifliği doğrulanamayan abonelere ilk olarak kısa mesajla bilgilendirme yapılacak. Bildirimin ardından 30 gün içinde doğrulama sağlanamazsa hatta kısıtlama uygulanacak. Doğrulamanın 90 gün içinde de gerçekleştirilememesi durumunda ise ilgili hat tamamen kapatılacak. Kurumsal aboneliklerde yalnızca yetkilinin doğrulanamaması halinde hat kapatılmayacak ancak yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri durdurulacak.

25 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan iki yönetmelik değişikliği 25 Haziran 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle kimlik sahteciliğinin önlenmesi, abonelik işlemlerinde güvenliğin artırılması ve kayıt dışı hat kullanımının azaltılması amaçlanıyor.,