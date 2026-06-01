Telefonlarından çıkan yazışmalar kan dondurdu! Edirnekapı Surları'ndaki cinayetle ilgili hazırlığın ayrıntıları

Surlar üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen iki genci fark eden duyarlı bir vatandaşın ihbarı ve emniyet güçlerinin anında müdahalesi, olası bir facianın önüne geçti. Gözaltına alınan gençlerin telefon incelemelerinde geçmişteki sur cinayetine ait yazışmalar bulunurken, mahkeme şüpheli genç hakkında akıl hastanesinde gözlem kararı verdi.

Vatandaşın Dikkati Ekipleri Harekete Geçirdi

Yürekleri ağza getiren olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki tarihi Edirnekapı Surları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, surların üzerinde şüpheli ve tehlikeli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. (kız) ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi (erkek) gören bir vatandaş durumdan şüphelenerek hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede bölgeye intikal eden emniyet güçleri, surların üzerindeki iki genci güvenli bir şekilde aşağıya indirerek muhafaza altına aldı. Sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Telefonlardan "2024 Surlar Cinayeti" Yazışmaları Çıktı

Siber suçlarla mücadele ve asayiş ekiplerince şahıslara ait cep telefonlarında yapılan ilk incelemelerde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gençlerin dijital materyallerinde, 4 Ekim 2024'te aynı yerde meydana gelen ve infial yaratan "Semih Çelik" cinayet olayı ile ilgili içerikler, aramalar ve karşılıklı şüpheli yazışmalar olduğu belirlendi. Tehlikenin boyutunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, durumu hemen 16 yaşındaki E.D.Y.'nin ailesine bildirerek emniyete çağırdı.

Mahkemeden 3 Haftalık "Bakırköy" Kararı

Emniyette ifadeleri alınan E.D.Y. ve annesi, erkek arkadaş olan A.H.K.'den şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Şikayet olmamasına rağmen savcılık talimatıyla adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki A.H.K. hakkında mahkeme kritik bir sağlık tedbiri kararı aldı.

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanan A.H.K.'nın, 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verildi. Şüphelinin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi. 16 yaşındaki E.D.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine güvenle teslim edildi.

Geçmişte Ne Olmuştu?

Türkiye'nin hafızasından silinmeyen vahşet, 4 Ekim 2024'te yaşanmıştı. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirnekapı'daki surlar üzerinde akranı İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar etmişti. Olayın ardından Çelik'in evine giden polis ekipleri, yine aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cansız bedenini bulmuş ve katilin aynı gün içinde iki genç kızı katlettiği ortaya çıkmıştı.