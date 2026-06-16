Telegram'da görev yap para kazan dediler! Iğdır merkezli 12 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Soruşturma, M. A. O. isimli müştekinin sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden ağına düşürülmesiyle başladı. Sahte ilan bağlantıları aracılığıyla mağdurla iletişime geçen şahıslar, verilen görevlerin tamamlanması halinde yüksek kazanç vaadinde bulundu. Bu sisteme inanan M. A. O., 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 lira para transferi gerçekleştirdi.

8 AYLIK TAKİPTE PARS SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında olayın aydınlatılması amacıyla yaklaşık 8 ay süren kapsamlı bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Saha çalışmalarına PARS analiz sistemi de entegre edilerek banka ve GSM operatörlerinden kritik veriler elde edildi. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandıkları IP adresleri ile ATM işlem görüntüleri tek tek saptandı.

Soruşturmanın finansal ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri mercek altına alındı. Yapılan detaylı analizlerde şebeke üyelerinin hesaplarında 61 bin adet şüpheli işlem kayda geçti. Bu işlemlerin toplam hacminin 162 milyon lira olduğu ortaya çıkarıldı. Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basılarak Iğdır merkezli Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin’de belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU, 2 KİŞİ ARANIYOR

Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerindeki aramalarda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flaş bellek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi uzatılan 4 şüphelinin işlemleri sürerken, firari durumdaki 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen hesaplara bloke konulduğunu ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü bildirdi.