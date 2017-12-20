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"Televizyon programları tehlike saçıyor"

"Televizyonlardaki evlilik ve moda programları, dizi ve çizgi filmler toplumun geleceğini riske atıyor." Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin yaptığı araştırma kültürel yozlaşmayı gözler önüne serdi. CKD'nin hazırladığı rapora göre, kadını aşağılama, yalan söyleme, sahtekarlık ve Türkçe bozuklukları bu programlarda meşru davranışlar olarak gösteriliyor.

"Televizyon programları tehlike saçıyor"

Televizyon ekranlarındaki evlilik, moda, dizi ve çizgi filmler toplumda kültürel yozlaşmaya neden oluyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Eğitim Komisyonu, televizyon programlarını mercek altına aldı. Hazırlanan raporda çarpıcı tespitler yer aldı.

Rapora göre, moda veya stil programları olarak bilinen yarışmalar ve evlilik programlarında kadınlar aşağılanıyor, argo kullanımı yaygınlaşıyor ve Türkçe yozlaştırılıyor.

Dizililerde de toplumun şiddete ve yalan söylemeye alıştırıldığı, aile yapısını bozmaya teşvik edecek davranışlar sergilendiği belirtildi.

Çizgi filmlerde de benzer bir durum söz konusu.

Programların RTÜK'ün Yayıncılık Etik İlkelerine aykırı olduğunu belirten CKD Eğitim Komisyonu, hazırladıkları raporu Aile ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da gönderdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #moda programı #evlilik programları #televizyon #CKD
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