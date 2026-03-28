TEM bağlantı yolunda can pazarı: 8 araç birbirine girdi!

İstanbul Ataşehir'de, Çamlıca TEM bağlantı yolu üzerinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Toplam 8 aracın birbirine girdiği kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARDIM ETMEK İÇİN YAVAŞLAYINCA ARKADAN ÇARPTILAR

Kaza, Çamlıca TEM bağlantı yolunda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla başladı. Meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden biri yardım etmek amacıyla aracını yavaşlattı. Ancak bölgede etkili olan yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması ve takip mesafesinin korunamaması sonucu, arkadan gelen diğer araçlar yavaşlayan bu otomobile çarptı. Yaşanan bu çarpışmalar silsilesi, olayı 8 aracın karıştığı geniş çaplı bir zincirleme kazaya dönüştürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza ve sonrasındaki kurtarma çalışmaları sebebiyle otoyolun iki şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yolda, kazaya karışan 8 aracın çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

