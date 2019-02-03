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TEM'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

TEM'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Alınan bilgiye göre, Mersin-İstanbul seferini tamamladıktan sonra genel bakım için İkitelli'ye hareket eden Hidayet Şen yönetimindeki 34 BM 9357 plakalı özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde, Metris Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durdurmaya çalıştığı freni boşalan otobüs, bir süre sonra kendiliğinden durdu.

Yangın nedeniyle elektrik aksamında da arıza meydana gelen aracın şoförü ile beraberindeki 3 kişi, sürücü koltuğunun yanındaki camdan dışarı çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangın dolayısıyla ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kullanılamaz hale gelen otobüs ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Şoför Hidayet Şen, yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığını değerlendirdiklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #istanbul
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