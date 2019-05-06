FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik gizli bir rapor hazırlandı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütün hücre yapılanması tamamen deşifre edilmedi, örgüt mensupları hala aktif görevde. Raporda, mahrem yapılanmanın deşifre edilmesinin "Milli Güvenlik açısından hayati önem taşıdığını" vurgulandı

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ile ilgili "gizli" ibareli, 85 sayfalık bir rapor hazırladı.



Cumhuriyet'in ulaştığı raporda, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren kritik tespitler yer alıyor.



"TSK’DAKİ HÜCRE YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLMEDİ"



Rapora göre, örgütün Türk Sİlahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması tamamen deşifre edilmedi. Örgüt mensupları, aktif görevlerde, "maskeleme" yaparak kendilerini kamufle ediyor.



TEM: DEŞİFRE EDİLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR



TSK içerisindeki FETÖ'cülerin, örgütle bağlantılı olabilecek Bylock, Bank Asya, çocuklarını örgüte ait dershane veya okullara gönderme gibi faaiyetlerden uzak tutulduğu raporda yer alan önemli tespitlerden biri.



"Bu nedenle TSK’nin kendi içerisindeki örgüt mensuplarını idari soruşturmalarla tespit etmesi neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bu şahısların tespiti ancak ve ancak yapılacak adli soruşturma ve istihbarat teknikleri ile mümkün olabilmektedir. Ardışık arama yöntemi deşifre edilerek adli soruşturma konusu edildikten sonra FETÖ ile organik bağını devam ettirmekte olan binlerce TSK mensubunun aktif olarak görevlerine devam ettiğinin tespiti bu imkânsızlıkların bir göstergesidir."



"ÖRGÜT DEŞİFRE OLURSA DARBE İHTİMALİ OLMAZ"



Raporda, "Bu yapının tamamıyla deşifre edilmesi milli güvenliğimiz açısından hayati önem taşımaktadır" ifadesi yer alıyor. Böylece "Örgüt tarafından düzenlenecek yeni bir darbe eylemi ihtimalinin ortadan kaldırılacağı" uyarısında da bulunuluyor.



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