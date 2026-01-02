Temassız ödemede yeni dönem: Limit artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, milyonlarca kart kullanıcısını yakından ilgilendiren temassız işlem limitlerinde güncellemeye gitti. Kart ve mobil cihazlarla yapılan ödemelerde kolaylık sağlayan şifresiz işlem üst sınırı, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek kararla birlikte artırılıyor.

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeden yapılan ödemelerde uygulanan şifresiz işlem limiti yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıda, mevcut limitin 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldığı bildirildi. Son olarak 1 Temmuz 2024 tarihinde 1500 liraya yükseltilen limit, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından güncellenmiş oldu.

AVRUPA VE DÜNYADAKİ UYGULAMALAR

Temassız ödemelerdeki şifresiz işlem sınırları dünya genelinde farklılık gösteriyor. Avrupa örneklerine bakıldığında; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da bu limitin genellikle 50 Euro seviyesinde olduğu görülüyor. İngiltere'de şifresiz işlem sınırı 100 sterlin olarak uygulanırken, ABD'de ise bu konuda ortak bir standart bulunmuyor ve bankalar limitleri kendi inisiyatifleriyle belirliyor.

