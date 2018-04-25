Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlayacağı 24 Haziran seçimine 59 gün kaldı.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.



Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



Görüşme, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.



Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklama yapmadan ofisten ayrıldı.



Hemen ardından Gül'ün ofisine yeni bir konvoyun giriş yaptı. Korumaların araçtaki kişilerin yüzünün görülmesini engellemesi dikkat çekti.





ulusal.com.tr