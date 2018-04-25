TFF kararını verdi
TFF kararını verdi
Ankara'da sürpriz görüşme!
Ankara'da sürpriz görüşme!
İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan'ın cezası belli oldu
İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan'ın cezası belli oldu
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

Temel Karamollaoğlu- Abdullah Gül görüşmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.

Temel Karamollaoğlu- Abdullah Gül görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlayacağı 24 Haziran seçimine 59 gün kaldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklama yapmadan ofisten ayrıldı.

Hemen ardından Gül'ün ofisine yeni bir konvoyun giriş yaptı. Korumaların araçtaki kişilerin yüzünün görülmesini engellemesi dikkat çekti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah gül #saadet partisi #Temel Karamollaoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.