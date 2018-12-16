Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli." dedi.

Partisinin Uşak il başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katılan Karamollaoğlu, toplantıda yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.



Seçim sürecinin huzur içinde geçmesini istediklerini dile getiren Karamollaoğlu, seçimlerin bir yarış olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin bir numaralı meselesinin kutuplaşma olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Farklı görüşlere sahip olmak bir zenginliktir, kutuplaşma sebebi olmamalıdır. Biz farklı görüşten insanlarla kucaklaşmayı bilmeliyiz. Türkiye'de huzur istiyorsanız kamplaşmaya izin vermeyeceksiniz." dedi.



Seçimlerin Türkiye için bir şans olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli. Teşkilatlarımızın üstünde büyük bir görev var. " şeklinde konuştu.



Temel Karamollaoğlu, yolsuzluk ve israfın Türkiye için büyük tehlike olduğunu belirterek, "Yolsuzlukların önüne geçilir, israf biterse Türkiye kalkınır. Bunu yapmazsanız ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bakın yolsuzluğu ve israfı engelleyin, yılda 100 milyar kaynak oluşur. İşsizlik nereye geldi görüyoruz, bütçe açık veriyor, ülkenin gidişatı hiç iyi değil, borç miktarı 1 trilyon 200 milyarı geçti. Sadece vergi alarak bu işi çözemezsiniz. Üretimi artırmak gerekir, çiftçiyi para kazanır hale getirmelisiniz." diye konuştu.



Saadet Partisi Uşak İl başkanı Hüseyin Çakmak da daha yaşanabilir bir Türkiye için çalıştıklarını söyleyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Temel Karamollaoğlu daha sonra parti mensuplarıyla basına kapalı toplantı yaptı.