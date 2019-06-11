Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Karamollaoğlu, , "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" dedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.



Karamollaoğlu, “İsmimin başına ‘terör’ ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi” ifadelerini kullandı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yanıt

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.



Dışişleri Bakanlığından açıklama

Konu ile ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dan geldi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’nun diplomatik pasaportu 10.07.2023 tarihine kadar geçerli olup pasaportu Bakanlık personelimiz tarafından 12.07.2018 tarihinde saat 16:04’te kendilerine teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.