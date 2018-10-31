banner997
44 TRT çalışanına istenilen ceza belli oldu
44 TRT çalışanına istenilen ceza belli oldu
Kömür ocağında göçük
Kömür ocağında göçük
En iyi 50 teknik adam arasında o da var
En iyi 50 teknik adam arasında o da var
Evinin altında yetiştiriyor: Tam 500 adet!
Evinin altında yetiştiriyor: Tam 500 adet!

Temel Karamollaoğlu: Trump her kullandığı cümlede...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de sinagoga yapılan silahlı saldırıya ilişkin, "ABD Başkanı Trump'ın tavırları bu tarz saldırıların zeminini oluşturuyor. Her kullandığı cümlede ayrımcılık yapıyor ve insanları kışkırtıyor." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Trump her kullandığı cümlede...

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasının "Sarıkamış şehitlerini" hatırlattığını belirterek, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını zaruri gördüklerini söyledi.

ABD'de sinagoga yapılan silahlı saldırı konusunda Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın tavırları bu tarz saldırıların zeminini oluşturuyor. Her kullandığı cümlede ayrımcılık yapıyor ve insanları kışkırtıyor. Bir ibadethaneye yapılan saldırıyı hangi dine mensup olursa olsun kınamak mecburiyetindeyiz. Biz bu sinagog saldırısını nasıl kınıyorsak dünyanın çeşitli yerlerinde camilere yapılan ve gündelik olarak Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da dünyanın kınaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.  

Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Karamollaoğlu, havalimana emeği geçenleri tebrik etti.

Karamollaoğlu, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Bedrettin Dalan'ın gündeme getirmesiyle ilgili bir soru üzerine de "Bedrettin Dalan elbette İstanbul'un gelişmesinde önemli rol oynamış bir isim fakat son dönemde siyaset gündeminde olmayan isim tutar mı onu bilemem." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trump #abd #Temel Karamollaoğlu #saadet partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.