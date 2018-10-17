Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ABD'li Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili twitter üzerinden bir açıklama yaptı. "ajan dedikleri kim varsa teker teker serbest bıraktılar" diyen Karamollaoğlu, "Trump istedi Brunson'u bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri paylaştı:



Brunson olayı bir kere daha göstermiştir ki Türkiye’de adalet mekanizması ciddi biçimde yara almıştır. Yargımız ne yazık ki bağımsızlığını kaybetmiştir.



Ajan dedikleri, 15 Temmuz'u planladılar dedikleri kim varsa teker teker serbest bıraktılar. -Merkel istedi; Deniz Yücel serbest bırakıldı. -Trump istedi; Brunson serbest bırakıldı.



Ama bugün hala 28 Şubat mağdurları hapiste.Darbeden haberi dahi olmayan 3 günlük erler 18 yaşındaki Harp Okulu öğrencileri hala hapiste.



Morbeyin Bylock mağduru olduğu anlaşıldığı halde hala binlerce insan işine dönemiyor.



Bu ülkenin insanı neden adaletten mahrum bırakılıyor? Buradan iktidara sesleniyorum: Unutmayınız ki, “Mazlumun ahı, titretir arşı.” Mazlumların ahını alarak ancak kendi akıbetinizi tehlikeye atmış oluyorsunuz haberiniz olsun.



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