İstanbul'da seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi geldi. Karamollaoğlu'nun bir vatandaş ile yaşadığı o anlar kamerelara yansıdı.





Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden Karamollaoğlu, dua ederken bir vatandaş bağırmaya başladı.



Saadet Partisi Genel Başkanı, bağıran kadının yanına gitti.



Karamollaoğlu ve vatandaş arasındaki tartışma kamerlara böyle yansıdı.



Esma Yılmaz adlı vatandaşın eşini 15 Temmuz akşamı hayatını kaybettiği öğrenildi.





ulusal.com.tr Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim çalışmalarını İstanbul'da devam etti.Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden Karamollaoğlu, dua ederken bir vatandaş bağırmaya başladı.Saadet Partisi Genel Başkanı, bağıran kadının yanına gitti.Karamollaoğlu ve vatandaş arasındaki tartışma kamerlara böyle yansıdı.Esma Yılmaz adlı vatandaşın eşini 15 Temmuz akşamı hayatını kaybettiği öğrenildi.