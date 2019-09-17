İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

Temel Karamollaoğlu’na çağrı: Diyarbakır'a gitmeli

Saadet Partsi’nin eski Karaburun İlçe Başkanı Hacır Soylu, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu Diyarbakır’daki anneleri ziyaret etmeye çağırdı. Soylu, bütün Sadet Partililerin anneleri ziyaret etmesi ve destek vermesini istedi.

Temel Karamollaoğlu’na çağrı: Diyarbakır'a gitmeli

Hacır Soylu… Aslen Van Ercişli, 40 yıldır İzmir’de yaşıyor. Saadet Partisi’nde siyaset yapıyor. Yakın zamana kadar İzmir’in Karaburun ilçesinde parti başkanlığı yapmış. Onun da abisinin torununu PKK kandırarak kaçırmış.

Hacır Soylu, partisinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etmeye davet etti.

Soylu, “HDP tehdidine dikkat çekti, “Önce içimizi temizleyelim” dedi.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan analara yurt sathında destekler gelmeye devam ediyor.

Muğla Fethiye’de Vatan Partisi analara destek açıklaması yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Saadet Partsi #Temel Karamollaoğlu #diyarbakır #hdp
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fotoğraf ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirini paylaştı
Sonraki Haber
Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adıyla bir kütüphane kurulacak.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.