Saadet Partsi’nin eski Karaburun İlçe Başkanı Hacır Soylu, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu Diyarbakır’daki anneleri ziyaret etmeye çağırdı. Soylu, bütün Sadet Partililerin anneleri ziyaret etmesi ve destek vermesini istedi.

Hacır Soylu… Aslen Van Ercişli, 40 yıldır İzmir’de yaşıyor. Saadet Partisi’nde siyaset yapıyor. Yakın zamana kadar İzmir’in Karaburun ilçesinde parti başkanlığı yapmış. Onun da abisinin torununu PKK kandırarak kaçırmış.



Hacır Soylu, partisinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etmeye davet etti.



Soylu, “HDP tehdidine dikkat çekti, “Önce içimizi temizleyelim” dedi.



Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan analara yurt sathında destekler gelmeye devam ediyor.



Muğla Fethiye’de Vatan Partisi analara destek açıklaması yaptı.





ulusal.com.tr