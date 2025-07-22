Temizlik ürününde sağlık riski! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Doa markasına ait temizlik ürününün sağlık riski taşıdığını belirledi. Ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi. Detaylar GÜBİS’te yayımlandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Temizlik ürününde sağlık riski! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan bazı temizlik ürünlerine ilişkin yeni bir uyarıda bulundu. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, sağlık riski taşıdığı belirlenen bir temizlik ürününün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Yetkili denetim kuruluşları tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün insan sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine ürün, bakanlık tarafından yayımlanan güvensiz ürünler listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere bu tür ürünlerin kullanımından kaçınmaları ve satın alınmışsa iade etmeleri çağrısında bulundu.

Ürün hakkında detaylı bilgiler ve görsel içerikler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden erişime açıldı.

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