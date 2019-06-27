Temmuz ayı önemli günler ve olaylar (Tarihte bugün)

Aydınlık gazetesi Arşiv Servisi tarafından hazırlanmıştır

1 Temmuz 1911: Kandilli Rasathanesi kuruldu.1 Temmuz 1926:Lozan Antlaşması ile Türk denizlerinde gemi işletme hakkı (kabotaj hakkı) Türklere bırakıldı.hakkının tam olarak uygulanmaya konulması, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılanile gerçekleşti. Bu kanunla Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi.1 Temmuz 1945: Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı ve bilim tarihçisihayatını kaybetti.1 Temmuz 1974: 12 Mart 1971 müdahalesi ardından ABD'nin baskısıyla Nihat Erim hükümeti tarafından konulan Afyon ekme yasağı, Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.1 Temmuz 1997: Hog Kong 156 yıl sonra Çin'e katıldı.1 Temmuz 2008: E. Org. Hurşit Tolan, ADD Başkanı E. Org. Şener Eruygur, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, ATO Başkanı Sinan Aygün, TGB kurucu Genel Başkanı Adnan Türkkan ve İP Öncü Gençlik Başkanı Tunç Akkoç'un da aralarında bulunduğu bir grup aydın ve öncü Ergenekon tertibi çerçevesinde gözaltın alındı.2 Temmuz 1932:Türkiye güzeli seçildi.2 Temmuz 1955: Milli Mücadele Kahramanı Milis Üsteğmen, İstanbul'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Hanım 700 kişiye komutanlık yapmış ve İstiklâl Madalyası ile taltif edilmişti.2 Temmuz 1969: Petkim'in ilk ünitesi açıldı. Başbakan Süleyman Demirel, “Altın yumurtlayan tavuklar yapıyoruz” dedi.2 Temmuz 1972:, CHP Genel Başkanlığına seçildi.2 Temmuz 1993:3 Temmuz 1908:bir grup gönüllü asker ile, Anayasa ilânı ve Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılması için Makedonya’da dağa çıktı.3 Temmuz 1919: Kuvayı Milliye Komutanı Sökeli, işgalci Yunan ordusuyla Germencik’te girdiği çatışmada şehit oldu.3 Temmuz 1962: Fransa, Cezayir'in bağımsızlığını tanıyan anlaşmayı imzaladı.3 Temmuz 1979:TİKP Gaziantep İl Başkanı öğretmen, ‘Apocular’ PKK tarafından katledildi. Ön, Gaziantep Töb-Der başkanlığı da yapmıştı.3 Temmuz 1988: İran yolcu uçağı, Fars Körfezi'nde ABD tarafından düşürüldü. 286 yolcu hayatını kaybetti.3 Temmuz 2000: Sinema oyuncusu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.3 Temmuz 2013: Mısır Cumhurbaşkanıhalk hareketiyle yönetimden el çektirildi. Ordu da halkın safına katıldı. Mursi'ye ordu tarafından 48 saat süre verilerek 'halkla uzlaş' çağrısı yapılmıştı. Mursi bunu red etti.3 Temmuz 2015: E. Tuğamiralhayatını kaybetti. Çakmak bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Çakmak, üç yıl tutuklu kaldığı Balyoz Davası'ndan 18 yıl hapis cezası almıştı.4 Temmuz 1776: ABD'nin bağımsızlık günü.4 Temmuz 2003: ABD askerleri tarafından, Irak'ın Süleymaniye şehrinde bulunanmerkezine baskın yapıldı. Karargâhta görevli subaylarımızın başına4 Temmuz 2003: Yazarhayatını kaybetti.4 Temmuz 2016: İranlı ünlü yönetmen(76) hayatını kaybetti. Tahran'da toprağa verilen Kiyarostemi çok sayıda uluslararası ödül sahibiydi.4 Temmuz 2017: Türk sinemasının usta oyuncularından(72) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balamir, yönetmenlik de yapmıştı.5 Temmuz 1811: Venezuella'nın bağımsızlık günü.5 Temmuz 1938: Fransızlarla yapılan antlaşmadan sonra Türk ordusu Hatay'a girdi.5 Temmuz 1962: Cezayir'in bağımsızlık günü. 132 yıl sonra Fransız yönetiminden kurtuldular.5 Temmuz 1964: İsyancıidam edildi.5 Temmuz 1993:Erzincan'ın Kemaliye ilçesiKöyü'nde PKK,vatandaşımızı kurşunlayarak ve yakarak5 Temmuz 2016: Giresun'da bölgedeki karakollara bayramlaşmaya giden komutan ve ailelerinin bulunduğu askeri helikopter, Tohumluk Yayla mevkiinde düştü. Kazada 7 kişi şehit olurken 7 kişi de yaralandı. Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.6 Temmuz 1931: Irak Kralı I. Faysal Ankara'ya geldi. 14 Temmuz'a kadar süren gezide Türk-Irak ilişkileri pekişti.6 Temmuz 1995: Mizah yazarı Ahayatını kaybetti. Nesin Aydınlak gazetesi Başyazarı'ydı.6 Temmuz 1991: İlk kadın vali, Muğla'ya atandı.6 Temmuz 1994: Gazeteci yazarhayatını kaybetti.6 Temmuz 2003: Turing yönetim kurulu başkanahayatını kaybetti.6 Temmuz 2008: ‘Ergenekon’ tertibi sanığı(60), kanserden hayatını kaybetti. 'Ergenekon'un kasası' olarak ilân edilen Okkır, tertip kapsamında 20 Haziran 2007 günü tutuklanmıştı.7 Temmuz 1955: Milliyet gazetesi kurucusu Ali Naci Karacan yaşamını yitirdi.7 Temmuz 1993: Yazar(82) hayatını kaybetti.7 Temmuz 2014: İsrail, 3 sivilin kaçırılarak öldürüldüğünü gerekçe göstererek, Filistin Gazze'ye saldırdı. Hava saldırısından sonra karadan da giren İsrail, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 1.868 kişiyi katletti. 5 Ağustos günü 72 saatlik ateşkeş ilan edildi.7 Temmuz 2016: Galatasaray'ın ve Milli Takımımızın ünlü kalecisi(84), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.8 Temmuz 1937: Türkiye-İran ve Afganistan arasındakuruldu.8 Temmuz 1942: Sağlık Bakanıhayatını kaybetti.8 Temmuz 1993: Özel radyoların yayını serbest bırakıldı.8 Temmuz 2012: Tiyatro yazarı, dramaturg Güngör Dilmen hayatını kaybetti.8/9 Temmuz 1919:askerlik görevinden istifa etti.8 Temmuz 2018: Çorlu yakınlarında raydan çıkan trende 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi ise yaralandı. Kaza, tren yolunun altını bölgede yağan aşırı yağışa bağlı selin oyması sonucu meydana geldi.9Temmuz 1961: Anayasa halk oylamasına sunuldu. Yüzde 61,5 ile kabul edildi. Yüzde 38,5 hayır denildi.9 Temmuz 1994: Kore Devriminin önderi ve Kore DHC Devlet Başkanıhayatını kaybetti.9 Temmuz 1993: Sivas katliamında ağır yaralanan şairhayatını kaybetti. Altıok, Aydınlık yazarı ve İşçi Partisi üyesiydi.9 Temmuz 2011: Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti. Sudan'dan ayrılan bölgedeki törenlere Sudan Devlet Başkanı El Beşir de katıldı.10 Temmuz: Dünya Hukuk Günü.10 Temmuz 1978: Aydınlık gazetesinin Kongtrgerilla yayını başladı.10 Temmuz 1992:10 Temmuz 1995: Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanıhayatını kaybetti.10 Temmuz 1996: Türk Sanat Müziği sanatçısı(80) hayatını kaybetti.10 Temmuz 2000: Suriye Cumhurbaşkanlığınaseçildi.3 Haziran 2013 günüEskişehir'deki gösteriler sırasında polisten kaçarken sığındığı sokakta polis ve eli sopalı kişilerin saldırısına uğrayanve 38 gündür komada yatanEskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde birinci sınıf öğrencisi(19) hayatını kaybetti.11 Temmuz 1963: Türk bilim adamı ve askeri hekimhayatını kaybetti.11 Temmuz 1978:, uğradığı silahlı saldırı sonucu Ankara'da hayatını kaybetti.11 Temmuz 1995: Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde, Sırp birlikleri tarafından katliam yapıldı.11 Temmuz 2005: Spor sunucusu ve yazarıhayatını kaybetti.11 Temmuz 2017: Sinema sanatçısı(83) hayatını kaybetti.12 Temmuz 1878: Osmanlı yönetimi, Kıbrıs adasının yönetimini İngiltere'ye devretti.12 Temmuz 1932: Türk Dil Kurumu kuruldu.12 Temmuz 1975: Atatürk'ün eşi(77) hayatını kaybetti.12 Temmuz 1993: Arzum Onan, Avrupa Güzeli seçildi.12 Temmuz 2002: Şairhayatını kaybetti.12 Temmuz 2006: İsrail, Lübnan'ın Güneyine saldırdı. Hizbullah birlikleriyle 33 gün süren savaşta İsrail ilerlemey kaydedemeden savaşı kaybetti. Sivil hedeflere yöneldi ve 1.109 kişi hayatını kaybetti.13 Temmuz 1959: 'Lüküs Hayat' operetinin yazarı Ekrem Reşit Rey hayatını kaybetti.13 Temmuz 2013:, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.13 Temmuz 2017: Gazeteci yazar(67) geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde yöneticilik yapan Gönensin, en son Vatan gazetesinde yazarlık yapıyordu.14 Temmuz 1950: Demokrat Parti (DP) seçimleri kazandı ve genel af ilân edildi.14 Temmuz 1958: Irak'ta krallık yıkıldı. Cumhuriyet ilan edildi.14 Temmuz 1971: Kültür Bakanlığı kuruldu. Talat Halman ilk bakan oldu.14 Temmuz 1971: Atatürk'ün yakın arkadaşıvefat etti.14 Temmuz 2015: İran ile P+5 ülkeleri arasında nükleer müzakereler antlaşmayla sona erdi. İran nükleer çalışmasını dünyaya kabul ettirmiş oldu. Antlaşmayla İran'a yönelik yaptırımlar da kaldırılacak.14 Temmuz 2016: Fransa'nın Nice şehrinde, Milli Gün kutlamalarında tırla tören alanına dalan terörist 74 kişinin ölümüne neden oldu.15 Temmuz 1939: İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Meşhed şehrinde doğdu.15 Temmuz 1974: Kıbrıs'ta Nikos Sampson darbesi. Makarios'u devirerek yönetimi ele geçiren Samsop, Ada'yı Yunanistan'a bağlama girişimine başladı. Ada'da çatışmalar sürerken Türkiye darbeyi tanımadığını açıkladı ve Ada'ya müdahale edeceğini ilan etti.15 Temmuz 1969: İlk havacılarımızdan80 yaşında hayatını kaybetti.62'si polis, 5'i asker, 173’ü sivil olmak üzere 249 kişi şehit oldu. 20 darbeci de hayatını kaybetti. Darbenin ardından binlerce kişi gözaltına alınıp tutuklandı. OHAL ilân edildi.16 Temmuz 1912: Halâskâr Zâbitân grubunun muhtırası üzerine Sait Paşa başkanlığındaki İTC kabinesi istifa etmek zorunda kaldı.Amerikan 6. Filoya karşı gösteriler: İstanbul Emniyet Müdür Muavini Halil İbrahim Ural öğrenci olaylarında atılan taş sonucu başından yaralandı. Deniz Gezmiş bu olaydan sorumlu olarak aranmaya başlandı. (Bu olay nedeniyle 30 Temmuz'da tutuklandı)Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Arslanoğlu Köyü'nde toprak mücadelesi önderi(39) ve yeğeni(23), ağalar tarafından öldürüldü.17 Temmuz 2014: Malezya hava yollarına bağlı bir uçak, Ukrayna üzerinde füzeyle düşürüldü. Olayda 298 kişi hayatını kaybetti.18 Temmuz 1932: Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.18 Temmuz 1953: Mısır'da Cumhuryet ilân edildi.Amerikan 6. Filo askerleri Dolmabahçe'de denize atıldı. Eylemin başında Deniz Gezmiş ve Hasan Yalçın vardı.TİKP üyesi devrimci öğretmenKahramanmaraş'ın Narlı nahiyesinde PKK militanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İnan, toprak mücadelesinde ağalar tarafından tehdit ediliyordu.18 Temmuz 2002: Gazeteci yazarhayatını kaybetti. (D: 1924)18 Temmuz 2012: Suriye'nin başkenti Şam'da Milli Güvenlik binasına konulan bombanın patlatılması sonucu 3 üst düzey yönetici hayatını kaybetti.18 Temmuz 2012: Oyuncu ve yönetmenhayatını kaybetti.18 Temmuz 2012: Eski Savcı ve Cumhuriyet Senatosu üyesihayatını kaybetti.19 Temmuz 1980: Eski Başbakanlardan Prof. Dr.uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatın kaybetti.19 Temmuz 2007: İşçi Partisi üyesi, Denizli'de hayatını kaybetti. Sağlık 12 Eylül 1980 öncesi TİKP Denizli il yöneticisiydi.19 Temmuz 2017: Türk Pop Müziği sanatçısı(62), prostak kanserinden hayatını kaybetti. Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğluydu.20 Temmuz 1936:imzalandı.20 Temmuz 1967: Ressamhayatını kaybetti.20 Temmuz 1971: TİP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.20 Temmuz 1974:20 Temmuz 2015:Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) şehrine destek için gitmek için bir parkta toplanan gençlerin arasında patlayan bomba sonucu biri saldırgan olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, Suriye'nin kuzeyinde Kürt koridoru açmaya çalışan ABD'nin; Türkiye'ye gözdağı vermek amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.Sultan II. Abdülhamid'e, Yıldız Camisi çıkışı Ermeni komitacılar tarafından bombalı suikastta bulunuldu. Saldırıda Abdülhamid yara almazken, olayda 26 kişi hayatını kaybetti. Tarihimize ilk terör saldırısı olarak geçti. Saldırıyı Belçikalı Charles Edouard Joris ve adamlarının yaptığı saptandı. Saldırganlar ülkelerine kaçtı.21 Temmuz 1922: İttihat ve Terakki önderlerinden eski Bahriye Nazırı ve Ordu Komutanı, Tiflis'te Ermeni militanlar Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yanında bulunan yaverivelerle birlikte şehit edildi.21 Temmuz 1969: ABD Apollo-11'i uzaya gönderdi. Amstrong aya ilk basan insan oldu.21 Temmuz 2014: Ünlü piyanisthayatını kaybetti.22 Temmuz 1980: DİSK Genel Başkanısuikast sonucu hayatını kaybetti.22 Temmuz 1981: Papa suikastçısı Mehmet Ali Ağca, Roma'da ömür boyu hapse mahkûm edildi.22 Temmuz 1987: Gazeteci yazarhayatını kaybetti.22 Temmuz 1992: Tiyatro sanatçısıhayatını kaybetti. Müzisyen Cem Karaca'nın annesiydi.22 Temmuz 2007: Genel seçimler yapıldı. İktidardaki AKP yüzde 46.6 oy aldı. CHP % 20.9, MHP ise % 14.3 oy aldı.22 Temmuz 2014:100'e yakın emniyetçi gözaltına alındı. (25 Temmuz günü Mesut Yılmaz dahil 8 kişi tutuklandı. 26 Temmuz günü Ali Fuat Yılmazer dahil 12 polis tutuklandı. 29 Temmuz günü Yurt Atayün dahil 11 polis tutuklandı. 38 kişi de serbest bırakıldı.) 5 Ağustos günü ikinci operasyonda 14 ilde 28 polis gözaltına alındı.22 Temmuz 2014: Türk tiyatrosunun 'Bilge Kadını'hayatını kaybetti.24 Temmuz 1908: Gazete ve dergiler ilk kez sansürsüz çıktı. Bu gün,olarak kutlanmaya başlandı.23 Temmuz 1919:23 Temmuz 1967: Şair yazarhayatını kaybetti.23 Temmuz 1968: Konya'da bir grup gerici, öğretmenler sendikasına, Yeni Konya gazetesine ve TİP binasına saldırdı. 16 kişi tutuklandı.23 Temmuz 1972: Yazarhayatını kaybetti.23 Temmuz 1981: Devlet Başkanı Kenan Evren, ilk, orta ve liselere zorunlu din dersinin konulacağını açıkladı.23 Temmuz 2008: Yazar eleştirmenyaşamını yitirdi. Naci Aydınlık'ta da yazmıştı.23 Temmuz 2010: Atatürk araştırmacısı öğretim görevlisihayatını kaybetti.23 Temmuz 2018:(88) hayatını kaybetti.24 Temmuz 1923:24 Temmuz 1941: İlk kadın tiyatro sanatçımızyaşamını yitirdi.24 Temmuz 1950: Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırıldığı günüilân etti.24 Temmuz 1963: TÜBİTAK'ın kuruluşu.24 Temmuz 1968: 17 Temmuz günü İTÜ yurt binasına yönelik polis baskınında binadan aşağıya atılması sonucu ağır yaralanan devrimci öğrenci(23), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demircioğlu, Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. 6. Filo protestosuna katılmıştı. TİP ve FKF üyesiydi.24 Temmuz 1974: Yunanistan'da cunta yönetimi devrildi. Karamanlis ülkeye döndü.24 Temmuz 1990: Tiyatro ve sinema oyuncusu yönetmenhayatını kaybetti.24 Temmuz 2015: Türkiye, PKK ve ISİD hedeflerine yönelik kapsamlı hava operasyonu başlattı. Operasyon PKK ağırlıklı sürdü ve Kandil uçaklarımızla bombalandı. PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda bir yıl içinde 7.078 PKK militanının etkisiz hale getirildiği açıklandı.25 Temmuz 1933: Türkiye'ye sığınan Sovyet Devrimi liderlerinden, Fransa'ya gitti. Troçki, 1929 yılında Türkiye'ye sığınmış ve bu tarihe kadar Büyükada'da yaşamıştı.25 Temmuz 1950: Türkiye, Bakanlar Kurulu kararıyla Kore'ye asker gönderdi.25 Temmuz 1951: Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.25 Temmuz 1967: Anayasa Mahkemesi, sosyalist düşüncenin savunulmasını Anayasaya aykırı olmadığını açıkladı.25 Temmuz 1975: Afyon ekim yasağının kaldırılması ve Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan dolayı Türkiye'ye ambargo konulması üzerine,25 Temmuz 1995: Gümüşhane Baro Başkanı, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Günday laik bir hukukçu olarak bilinirdi.25 Temmuz 2009: Gazeteci yazarhayatını kaybetti.25 Temmuz 2014: Sinema oyuncusuhayatını kaybetti.Tarihçi yazar(100) hayatını kaybetti.26 Temmuz 1951: Sovyetler Birliği'ne iltica eden Şair Nazım Hikmet vatandaşlıktan çıkarıldı.26 Temmuz 1956: Mısır Devlet Başkanı Nasır, Süveyş Kanalı'nın millileştirdi.26 Temmuz 1978: Bestecihayatını kaybetti.26 Temmuz 2004: Karikatür sanatçısıhayatını kaybetti.27 Temmuz 1953: Kore Savaşı, Panmunjan Antlaşmasıyla sona erdi.27 Temmuz 1980: İran Şahı Muhammedsürgünde öldü.28 Temmuz 1794: Fransız Devrimi'nin önderlerindenidam edildi.28 Temmuz 1914: Birinci Dünya Savaşı başladı.28 Temmuz 1989: Gazeteci yazarhayatını kaybetti. Arzık Aydınlık yazarıydı.28 Temmuz 2011: Ekonomisthayatını kaybetti. Kafaoğlu, Aydınık yazarı ve İşçi Partisi üyesiydi.28 Temmuz 2015: Fransa'da yaşayan(Mustafa Doğan) hayatını kaybetti.29 Temmuz 1992: Eski Deniz Kuvvetleri Komutanıevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kayacan, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı.29 Temmuz 2006: Hukukçu, yazar ve şair(79) hayatını kaybetti. Karadayı İşçi/Vatan Partisi üyesiydi.29 Temmuz 2009: Yazarhayatını kaybetti. Ceyhun, Aydınlık dergisinde köşe yazarıydı.29 Temmuz 2015: Akademisyen yazarhayatını kaybetti.30 Temmuz 2008: AKP hakkında açılan kapatma davası sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, AKP'nin laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olduğunu hükme bağladı. Ancak ceza olarak Hazineden aldığı yardımın yarıya indirilmesine karar verdi.31 Temmuz 1920:Paşa, konuşmada Türk subayının öneminden bahsederek, "Ordu, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayını mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız!" dedi.31 Temmuz 1932: Türkiye güzeli, dünya güzeli seçildi.31 Temmuz 1952: Türk-İş kuruldu.31 Temmuz 1959: Türkiye, AET'ye resmen başvurdu.31 Temmuz 1965: Alparslan Türkeş CKMP Genel Başkanı seçildi.31 Temmuz 2014: Müzik sanatçısıyakalandığı amansız hastalık nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti.