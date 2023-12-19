Teori Dergisi'nden Uluslararası Atılım! Çağdaş Dünya Dergisi ile Uluslararası Yayın Sözleşmesi İmzalandı

Teori Dergisi ve Çin'de yayın yapan Çağdaş Dünya Dergisi arasında uluslararası yayın sözleşmesi imzalandı.

Teori Dergisi'nden Uluslararası Atılım! Çağdaş Dünya Dergisi ile Uluslararası Yayın Sözleşmesi İmzalandı
Teori Dergisi'nden Uluslararası Atılım! Çağdaş Dünya Dergisi ile Uluslararası Yayın Sözleşmesi İmzalandı
Editör: Uğur Çam
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Çin'de yayın yapan Çağdaş Dünya Dergisi ile Teori Dergisi uluslararası yayın sözleşmesi imzaladı. Teori Dergisi'nin yaptığı açıklamaya göre yapılan anlaşma sonrası iki kurum birbiriyle teorik düzeyde makale değişimi, uluslararası akademi heyeti, uluslararası seminer ve sempozyum programları ve ödül programları düzenlenmesi yapılacak.

Teori Dergisi'nden Uluslararası Atılım! Çağdaş Dünya Dergisi ile Uluslararası Yayın Sözleşmesi İmzalandı - Resim : 1

Teori Dergisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

- Çin'in Çağdaş Dünya Dergisi ile Teori arasında uluslararası yayın sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda kurumlar arasında teorik düzeyde makale değişimi, uluslararası akademi heyeti, uluslararası seminer ve sempozyum programları ve ödül programları düzenlenmesi kararlaştırıldı.
# Teori Dergisi
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