Tepebaşı Belediyesi operasyonu: Bahçeye gömülü gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin evinin bahçesinin altına gizlenmiş odada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Operasyonda belediyede görevli bir yöneticinin de aynı evde olduğu belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinin bahçesinin altına gizlenmiş özel bir odada kaçak kripto para madenciliği cihazları bulundu.

GÖMÜLÜ ODA TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheli Ö.E’nin Keskin Mahallesi’ndeki ikametinde bahçenin altına gizlenmiş gömülü bir oda tespit edildi.

Odada yapılan aramalarda 9 adet gümrük kaçağı coin (kripto para) madenciliği cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen cihazlara el konulurken, şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

20’YE YAKIN GÖZALTI

Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 20’ye yakın şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan operasyon sırasında hakkında gözaltı kararı bulunan ve belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptığı belirtilen D.G. isimli kadın yöneticinin de operasyon anında Ö.E. ile aynı evde olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

