Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 15 kişi tutuklandı
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 15’i tutuklandı. Soruşturmada zimmet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.
Soruşturmanın “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür Vekili ve Tepebaşı Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü’nün de bulunduğu öğrenildi.
15 KİŞİ TUTUKLANDI
4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.