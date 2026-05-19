Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 15 kişi tutuklandı

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 15’i tutuklandı. Soruşturmada zimmet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 15 kişi tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmanın “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür Vekili ve Tepebaşı Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü’nün de bulunduğu öğrenildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyorTokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyorYurt
Mersin'deki silahlı saldırının tanığı konuştu: "Torpil atıyorlar sandım, yeğenim 'vuruldum' dedi"Mersin'deki silahlı saldırının tanığı konuştu: "Torpil atıyorlar sandım, yeğenim 'vuruldum' dedi"Gündem
eskişehir tepebaşı belediyesi
Günün Manşetleri
Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı
"Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz"
Üsküdar Belediyesi'nde irtikap operasyonu
Özkan Yalım'ın yeni ifadesi: "Spor çantada 1 Milyon lira..."
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Sıcak çatışma kapıda mı?
Çok Okunanlar
Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Tokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyor Tokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyor
Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor
Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı
Gezi dönüşü kabusa döndü! Gezi dönüşü kabusa döndü!