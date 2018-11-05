Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir termik santrale ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre,18 Mart Çan Termik Santrali'ne ait kazan binasında bakım onarım çalışmaları sırasında basınçlı su hattında patlama meydana geldi.



Hattan fışkıran basınçlı suyun isabet ettiği Ferdi Mutlu, Onur Terzi ağır yaralandı.



Yaralı işçi, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: