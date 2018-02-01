Sosyal medyada TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasına devam eden terör örgütü PYD/PKK yandaşları, bu kez de İsrail askerlerinin fotoğrafı üzerinden yalan üretti

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" yalanıyla servis etti.



Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te terör örgütü IŞİD saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi



Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel de "Afrin'de TSK'ya ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.



Sosyal medyadan kara propagandaya destek veren hesaplar, İsrail askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştı.



"Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.













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