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Terör hedefleri, ATAK helikopterleri ve topçu birliklerince vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, ATAK helikopterleri ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Terör hedefleri, ATAK helikopterleri ve topçu birliklerince vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, ATAK helikopterleri ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, ATAK helikopterleri ve obüs toplarıyla vuruldu.

Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı ise devam ediyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #atak
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