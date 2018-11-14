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Terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki PKK varlığına son vermek için aralıksız operasyonlarını sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki 5 kampa hava harekatı yapıldı. Toplam 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Terör hedeflerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde, silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etti.

Sınır ötesindeki Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda silahlı 19 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Kahraman pilotlar daha sonra üslerine döndü.

Bir operasyon daha  

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Irak kuzeyi Metina bölgesine 14 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Son 5 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 61 oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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