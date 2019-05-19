Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Şırnak'ta yapılan hava destekli operasyonda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına da hava harekatı düzenlendi.

Terör operasyonları hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor.



Şırnak Küpeli Dağı bölgesinde PKK'lılarla sıcak temas sağlandı.



Hava destekli operasyonda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyine hava herakatı düzenlendiğini duyurdu.



Metina bölgesinde terör hedefleri ateş altına alındı. Silah mevzi, barınak ve sığınaklar imha edildi.



Bölücü terör örgütünden kaçışlar da sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan 2 PKK'lı Şırnak'ta güvenlik güçlerine sığındı.



Teslim olan teröristlerle birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 21'i kadın, 52 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.





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