PKK, 11 aylık bir bebeği ve 25 yaşındaki annesini hayattan kopardı. Nurcan Karakaya, Hakkari'de görev yapan astsubay eşine süpriz yapmış, üs bölgesine gitmişti. Dönüş yolunda PKK'lıların bombalı saldırısında oğluyla birlikte şehit oldu. Teröristlere tokat gibi yanıtsa 11 aylık Mustafa'sını ve çok sevdiği eşini teröre kurban veren Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'dan geldi. Astsubay, "Vatan sağolsun, kanlarını yerde bırakmayacağım" dedi.

Törende 11 aylık bebeğinin yastığını elinden bırakmadı. Kokladı, sarıldı. Jandarma Astsubay Serkan Karakaya, terör saldırısında hem eşini hem 11 aylık bebeğini kaybetti. Vatanını gözünü kırpmadan savunan Astsubay "vatan sağolsun" dedi.



Asker eşine süpriz yapmak istemişti Hemşire Nurcan Karakaya...Kısa süre önce tayinleri Uşak'tan Hakkari'ye çıkmıştı. Üs bölgesinde görev yapan eşini ziyaret etmek için yola çıkmıştı, yanında da 11 aylık bebeği vardı.



Doya doya görüştüler, ayrılmak zor gelmişti, ama vatan görevi beklemezdi. Vedalaşıp ayrıldılar. Astsubay eşi Nurcan Karakaya, dönüş yolunda pusuya düştü. Teröristlerin tuzakladığı bomba infilak etti.



Olay yerinde 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde çukur meydana geldi. Nurcan Karakaya olay yerinde şehit oldu. 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya da hastanede terör kurbanı oldu.



Şehit anne ve oğlu için ilk tören Hakkari'de yapıldı. Eşini ve bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya törende metanetini korudu.



2. tören Kayseri'de yapıldı. Şehit Karakaya'yı annesi binbir zorlukla büyütüp okutmuştu.



Anne ve oğlu daha sonra memleketi Sivas'a uğurlandı. Şarkışla'daki babaevinden helallik alındı. Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nde cenaze namazı kılındı.



Binlerce kişinin katıldığı törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.



Bu fotoğraf karesi ise duygulandırdı. Güvenlik güçleri, terör operasyonlarında kullandıkları mühimmatlardan birinin üzerine şehit anne ve bebeğin adının yazdı.



ulusal.com.tr



